Kitzingen vor 1 Stunde

Kanu aus Garten gestohlen

Aus einem Gemeindegarten am Main in der Sandspitze von Mainstockheim stahlen bislang unbekannte Täter in der Woche vom 20. bis 27. Juni ein Kanu, obwohl es mit einem Stahlseil gesichert war. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden von etwa 200 Euro.