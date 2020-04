Kampagne aus Abtswind: 1700 Teebeutel als Dankeschön

Eigentlich wollte Ralf Kederer in diesem Jahr eine normale Anzeigenkampagne starten, ein Hilferuf auf Facebook von der Firma Kaulfuss aus Abtswind brachte ihn allerdings zum Umdenken. Wie kann man mit einer Werbeanzeige gleichzeitig örtliche Unternehmen unterstützen? Schon nach wenigen Telefonaten stand der Plan, die 2000 Euro anderweitig zu investieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Es war angedacht, zuerst Mitarbeitern in den Bereichen Gesundheit, Pflege und in den Supermärkten einfach einmal Danke zu sagen. Danach sollte das Projekt auf die örtlichen Unternehmen ausgeweitet werden.

Um möglichst vielen eine Freude bereiten zu können, wurde die Verpackungseinheit recht klein gehalten, die Gestaltung der Päckchen erfolgte dann in Eigenregie. So wurde und wird aktuell teils bis tief in die Nacht im Homeoffice von Ralf Kederer gedruckt, geschnitten, gefaltet und getackert.

Die insgesamt 1700 "staytogether"-Teepäckchen gibt's derzeit bei verschiedenen Wiesentheider Geschäften und Gastronomen als kleines Dankeschön zu jedem Einkauf dazu. Das Feedback auf diese gelungene Aktion ist bisher durchweg positiv, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.