Münsterschwarzach vor 4 Stunden

Kammerkonzert des Egbert-Gymnasiums

Gute Tradition ist es schon geworden, dass die Musiker des Egbert-Gymnasiums die heimische Abtei verlassen, wenn sie zu ihrem Kammerkonzert einladen. Die Verkündhalle des Rathauses in Iphofen war auch in diesem Jahr der Schauplatz, wo die jungen Künstler auftraten. Die ganze Bandbreite klassischer Musik war zu hören, beginnend mit einem Weckruf, dem Choral „Sleepers, Wake“ von Johann Sebastian Bach, intoniert durch das Blechbläserensemble. Vor allem die Angehörigen des musischen Zweiges zeigten ihr Können an Gitarre, Streichinstrumenten und Klavier - wie im Bild die drei Schwestern Felicia, Leonie und Emilia Weidt.