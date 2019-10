Castell vor 1 Stunde

Kammerchor Hof gastiert in der Grafschaftskirche

Zum Abschluss der Casteller Musiktage gastiert der Kammerchor Hof zusammen mit Mitgliedern der Hofer Symphoniker am Sonntag, 20. Oktober, um 17 Uhr in der Grafschaftskirche zu Castell. Unter dem Motto „Zuversicht – nach oben musst du blicken“ erklingen unter anderem Chor- und Orchesterwerke von Bach und Schumann. Der Chor umfasst rund 30 meist stimmlich ausgebildete Sänger und hat sich laut Pressemitteilung einen hervorragenden Ruf durch die Interpretation geistlicher A-cappella-Musik erworben. Die Leitung hat Wolfgang Weser. Karten gibt es an der Abendkasse.