Kameradschaft und Einsatzbereitschaft zeichnen die Wehr aus

"Die Kaltensondheimer Feuerwehr ist von einer guten Kameradschaft geprägt, wie die vielen Ehrungen zeigen", sagte Kreisbrandmeister Steffen Gernert während der Jahresversammlung der Wehr am Freitagabend im Feuerwehrhaus. Neben der staatlichen Auszeichnung für 40 Dienstjahre für Werner Hager, überreicht von Landrätin Tamara Bischof, gab es etliche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft durch die Wehr selber.

Davor standen die üblichen Berichte, die neben der Einsatzfähigkeit auch die gesellschaftliche Bedeutung der Feuerwehr für den Biebelrieder Ortsteil zeigten. Da ist etwa der Starkbierabend, das Maibaumaufstellen in der Ortsmitte, die Sonnwendfeier, organisiert von der Feuerwehrjugend, aber auch der Faschingstanz oder die Kirchweih, die maßgeblich von der Wehr veranstaltet werden, wie Vereinsvorsitzender Wolfgang Eschenbacher berichtete.

Großbrand am Neujahrsmorgen

Von einem "normalen Jahr ohne große Besonderheiten", sprach Kommandant Johannes Meyer über seine 37 Personen starke Truppe in der auch elf Frauen und drei Jugendliche Dienst tun. Neben den üblichen Übungen und Schulungen leistete die Kaltensondheimer Wehr etliche Einsätze, etwa eine Türöffnung in Erlach, einen Ballenpresse-Brand oder den "Klassiker" in Kaltensondheim, technische Hilfe nach einem Verkehrsunfall auf der Straße nach Westheim. Ein Großeinsatz herrschte in den ersten Stunden des neuen Jahres, als eine Scheune im Ort brannte. Darüber hinaus sicherte die Wehr den Verkehr beim Mainfranken-Triathlon, dessen Radstrecke durch den Ort führt, und beim Martinszug.

Das Fazit des Kommandanten: Auch tagsüber schafft es die Wehr, genügend Kräfte für einen Einsatz zur Verfügung zu stellen. Eine Mahnung gab es gegenüber dem Bürgermeister, doch endlich die bei der Hydrantenbegehung festgestellten Mängel zu beheben.

Nachwuchs für die aktive Wehr

Da drei Jugendliche den Weg in die aktive Wehr gefunden hatte, besteht die Jugendwehr derzeit nur noch aus drei Personen, wie deren Leiter, Tobias Czech, sagte. Ziel sei es, die Jugendgruppe wieder zu verstärken und damit weiter für Nachwuchs bei den Aktiven zu sorgen.

Nach Grußworten von Landrätin Tamara Bischof und Bürgermeister Roland Hoh wurden Werner Hager für 40 Jahre, Gabriele Bejschka, Theresa Hager und Anja Meyer für 20 Jahre sowie Tobias Czech, Andreas Hager, Lorenz Meyer und Laura Stadtel für zehn Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet.