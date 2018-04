Kaltwassergrillen für den guten Zweck

Die Jugend Markt Herrnsheim spendet 350 Euro an die Multiple Sklerose Kontaktgruppe Kitzingen. Den Scheck nahm Wilhelmine Bender (im Rollstuhl) stellvertretend entgegen. Die Spende geht auf die Aktion „Kaltwassergrillen“ zurück, bei der sich teilnehmende Vereine oder Gruppierungen dazu verpflichten, im kalten Wasser eines Sees oder Flusses zu grillen, um dabei gleichzeitig auf einen Missstand aufmerksam zu machen und etwas zu spenden. Nachdem die Jugend aus Tiefenstockheim die Markt Herrnsheimer Jugend über die sozialen Netzwerke zur Teilnahme aufgefordert hatte, trafen sich diese an der „Olt Waid“ um ihren Beitrag zu leisten. Bei Sonnenschein und guter Stimmung war auch das eiskalte Wasser zu ertragen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Jugendlichen ihrerseits nominierten bereits den Bürgerverein Markt Herrnsheim, die Jugend aus Hüttenheim, sowie den Weinbauverein Hüttenheim.