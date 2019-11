Kitzingen vor 13 Minuten

Kaleidoskop der Gefühle bei Weltklassik am Klavier

Am Freitag, 6. Dezember, um 19 Uhr gastiert in der Reihe „Weltklassik am Klavier“ die vom nördlichen Polarkreis stammende Pianistin Ekaterina Litvintseva in der Seiler Pianofortefabrik in Kitzingen. In ihrem Spiel paart die Russin laut Pressemitteilung meisterhafte Virtuosität mit tiefer Emotionalität, mit der sie einfühlsam und behutsam dem Ursprung der Werke nachspürt. Auf ihrem Progamm mit den Titel „Kaleidoskop der Gefühle – Sturmsonate und symphonische Etüden!“ stehen Meisterwerke von Beethoven, Schubert, Chopin und Schumann. Eintrittspreis 20 Euro, Studenten 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahren ist der Eintritt frei. Platzreservierungen unter Tel.: (0211) 936 5090 oder per an E-Mail: info@weltklassik.de