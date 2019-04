Kaffee und Musik in voll besetzter Rathausdiele

Seit einigen Jahren findet das traditionelle Frühjahrskonzert der Musikschule Marktbreit unter dem Motto „Musik und Kaffee“ statt. So begeisterten laut Pressemitteilung auch jetzt wieder die Schülerinnen und Schüler die zahlreichen Zuschauer mit einem abwechslungsreichen Programm in der Rathaushalle. Das Ensemble der Musikschule - eine bunt gemischte Truppe, sowohl was das Alter, als auch die Instrumente betrifft – eröffnete das Konzert mit dem „Menuett“ aus der Wassermusik von Georg Friedrich Händel. Nach gut einer Stunde Musik klang der Nachmittag bei Kaffee und Kuchen gemütlich aus.