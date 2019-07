Kämpferische Teams zur Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft

Zum 13. Mal richtete die Volleyballabteilung des TSV Iphofen die Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft aus. Auf der Beachvolleyball-Anlage des TSV gingen diesmal sieben Teams ans Netz und kämpften um den Titel des Stadtmeisters.

Organisator Michael Huckle konnte mit dem Team „Lieber am Pool“ ein aus Bamberg angereistes Beach-Quartett begrüßen. Weiterhin waren mit „Proud Mary“, „Holunderweg KT“, „Broseggo“, „Das Experiment“, den „Bier Beaches“ und dem Team „Castmadohe“ Mannschaften aus dem näheren Umkreis am Start.

Team des TSV Iphofen siegte

In zwei Gruppen kämpften die Beachvolleyballer/innen in der Vorrunde um den Einzug ins Halbfinale. Dabei setzten sich die Favoriten „Das Experiment“, „Castmadohe“, „Lieber am Pool“ und „Broseggo“ durch. Die „Bier Beaches“, „Holunderweg KT“ und „Proud Mary“ spielten um die Plätze fünf bis sieben. Im Halbfinale besiegte „Experiment“ das Team „Lieber am Pool“ mit 2:0 Sätzen und der Lokal-Matator „Castmadohe“ ließ „Broseggo“ ebenfalls mit 2:0 Sätzen nur wenige Chancen.

In einem spannenden Finale, „Castmadohe“ gegen „Das Experiment“ , stand es nach zwei gespielten Sätzen 1:1. So musste der Tie-break entscheiden. Auch hier schenkten sich die Kontrahenten nichts. Am Ende verdiente sich „Castmadohe“, dank besserer Nervenstärke, mit einem 18:16 den Sieg und den Meistertitel.

Der Endstand der Iphöfer Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft: Erster Platz für „Castmadohe“, TSV Iphofen, zweiter Platz für „Experiment“ Iphofen/Thüringen, Drittplatzierter war „Lieber am Pool“ Bamberg, Vierte wurden „Broseggo“ Iphofen/Knauf, der fünfte Platz ging an „Holunderweg KT“ Kitzingen, der sechste Platz für Bier Beaches“ Iphofen, Platz sieben errang „Proud Mary“ Iphofen .

Preise und Gutscheine überreicht

Bei der Siegerehrung überreichte TSV Abteilungsleiter und Organisator Huckle Preise, die die Stadt Iphofen, die Sparkasse, Sport Mayer Kitzingen, die Firma Knauf und Iphöfer Winzer zur Verfügung gestellt hatten. Auch hatten Iphöfer und Kitzinger Gastronomen Essensgutscheine für die Teams gestiftet. Für das am weitesten angereiste Quartett, „Lieber am Pool“, gab es einen original Beachvolleyball als Sonderpreis. Zum Schluss bedankte sich der Ausrichter bei allen Helfern.