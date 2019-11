Käfer und Trockenheit sorgen für Minus im Forst

Der trockene Sommer und der starke Käferbefall setzten dem Abtswinder Gemeindewald zu. Wie es aktuell um die rund 300 Hektar Wald steht, die die Kommune zu bewirtschaften hat, darüber informierten Klaus Behr vom zuständigen Amt für Forsten und Ernährung sowie Förster Stefan Kraus in der Sitzung des Gemeinderats. "In der Vergangenheit hatten wir Sturmwürfe, jetzt ist es der Borkenkäfer", benannte Kraus das momentane Problem.

Leichtes Minus in 2020

Insgesamt bringt der Betriebsplan für 2020 voraussichtlich ein leichtes Minus, hieß es. Den Ausgaben von rund 84 000 Euro stehen kalkulierte Einnahmen von etwa 80 000 gegenüber. Der leichte Fehlbetrag liege am geringen Holzeinschlag, zudem falle der Punkt Pflege mit fast 25 000 Euro eben stark ins Gewicht, erläuterten es die Fachleute und Bürgermeister Schulz. Die Räte stimmten dem Betriebsplan zu.

Forstdirektor Behr gab zu bedenken, dass nicht nur in Abtswind Schäden am Laubholz, zum Beispiel an den Buchen, zu beklagen habe. "Das ist sehr schmerzhaft", meinte er. In Abtswind habe man glücklicherweise noch vor dem Trockensommer einen größeren Fichtenhieb gemacht, der sich damals zu ordentlichen Preisen verkaufen ließ.

Neupflanzung mit Zedern

Zuletzt habe der Schwerpunkt beim Einschlag auf Laubholz gelegen. Dazu sagte Revierleiter Kraus, dass der Einschlag in diesem Jahr nur 385 Festmeter umfasste, wovon 130 Festmeter Laubholz und 250 Festmeter von Käfern befallenes Holz gewesen seien. Er schätzte, dass für kommendes Jahr noch bis zu 300 Festmeter Käferholz gemacht werden müsse.

Bei der Pflege der Kulturen habe man nur sechs Hektar geschafft, rund 30 Hektar stünden aktuell noch an, allerdings finde man keine Unternehmer dazu. Kraus regte an, dass die Gemeinde einen Versuch mit dem Pflanzen von etwa 1000 Zedern auf drei Flächen machen könne. Der Staat bezuschusse dieses Projekt, weil man testen wolle, ob die in wärmeren Gefilden heimische Sorte auch in Bayern zurecht kommt.