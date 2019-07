Marktbreit vor 24 Minuten

Kabel im Motor zerschnitten

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte in der Adam-Fuchs-Straße in Marktbreit im Motorraum eines geparkten Fords zwei Kabel durchgeschnitten. Wie die Polizei mitteilte, wird der Schaden auf 500 Euro geschätzt.