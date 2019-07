Kabarettistin lästert übers Alter, Geld und die Vernunft

Es hat Tradition: Wie jedes Jahr eröffnet das Weinfest am Main in Mainstockheim an diesem Freitag mit einem Open-Air-Kabarettabend. Diesmal wird Annette von Bamberg erklären, warum das Altern für Frauen kein Problem sein muss.

Annette von Bamberg: Den 50 Euro-Schein. Ja jetzt sind sie überrascht, gell? Früher hab ich mal in einem Kabarettprogramm gesagt: Frau und Geld – zwei Welten begegnen sich. Das ist zum Glück heute anders. Frauen haben Geld und Macht.

von Bamberg: Dass es egal ist, was andere denken. Und, dass du dich in deiner Persönlichkeit im Alter gar nicht ändern musst. Ich dachte immer, oh, jetzt musst du aber vernünftig und diplomatisch werden – was für ein Schwachsinn.

von Bamberg: Ich bekomme einfach keine Orangenhaut – ich weiß gar nicht, was das ist.

von Bamberg: Ich bin der geburtenstärkste Jahrgang 1964. Jetzt mal bitte rechnen. Ich muss Ihnen sagen, ich hab kein Gefühl mehr für mein Alter. Ich fühle mich immer noch wie 20, also körperlich, geistig bin ich natürlich viel, viel reifer, so 25.

von Bamberg: Das neue 30! Nee, ich glaube, was es heute bedeutet 50 zu sein, hängt wie früher von der eigenen Persönlichkeit ab. Ich kenne Menschen, die schon mit 30 Jahren beschlossen haben, dass der Spaß im Leben jetzt um ist und ihre besten Freunde heißen Ernst und Vernunft.

von Bamberg: Frauen ziehen mit der Prosecco-Flasche übern Weihnachtsmarkt und altern gemeinsam mit ihren Freundinnen. Männer altern oft daheim, allein auf ihrem Sofa.

von Bamberg: Ja klar. Der 30. Geburtstag war für mich der Schlimmste. Deshalb tanzt man und frau auf Ü-30-Partys.

von Bamberg: Wir brauchen die einfach nicht. Wenn drei über 50-Jährige versammelt sind, dann geht die Post ab. Ab zehn Menschen spätestens tanzen wir alle auf Bänken und Tischen, wenn wir das wollen.

von Bamberg: Ich liebe es, für das Main-Wein-Volk zu spielen. Die sind immer so lustig und so locker drauf.

von Bamberg: ... meine Mutter gesagt hat, wer es in Mainstockheim schafft, der schafft es überall.

Eintritt ab 19 Uhr am Festplatz direkt an der Mainfähre in Mainstockheim, Beginn 20 Uhr. Die Karten kosten 15 Euro.