KSV Gewichtheber aus Kitzingen holen vier Bayerische Titel

Bereits am 7. März fanden in Schweinfurt die Bayerischen Mastermeisterschaften im Gewichtheben statt, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Mit insgesamt 90 Teilnehmern ist dies die größte Meisterschaft in Bayern bei den Gewichthebern. Der KSV Kitzingen stellte davon vier Starter. Norbert Graber startete in der Alterklasse 5, Michael Fischer in der Altersklasse 3, Thomas Stöhr in der Altersklasse 1 und in der Altersklasse 0 Stefan Holzer.

Am frühen Nachmittag begannen Graber und Fischer ihren Wettkampf. Fischer legte sechs saubere Versuche an den Tag und konnte erstmals seit langer Zeit wieder einmal 68 Kilo Reißen und 89 Kilo Stoßen, so die Mitteilung. Mit 157 Kilo bedeutete dies gleichzeitig den Bayerischen Meistertitel in der Klasse bis 73 Kilo.

Norbert Graber, der laut Mitteilung ebenfalls eine gute Form aufwies, scheiterte beim dritten Reißversuch an 61 Kilo, konnte aber 59 Kilo in die Wertung einbringen. Aufgrund leichter Unsicherheiten in der Schulter wollte er im Stoßen auf Nummer sicher gehen und fing niedrig mit 50 Kilo an, um ein Zweikampfergebnis zu erreichen und in die Wertung zu kommen. Nach gelungenem Einstand steigerte er um jeweils 10 Kilo auf 60 Kilo im zweiten Versuch und anschließend auf 70 Kilo für den dritten Versuch, die er ebenfalls gültig zur Hochstrecke brachte. 129 Kilo im Zweikampf bedeuteten für Graber ebenfalls den Bayerischen Meistertitel in der Altersklasse 5 bis 73 Kilo Körpergewicht.

Saisonbestleistung mit 117 Kilo

Thomas Stöhr, der in der Gewichtsklasse bis 73 Kilo der Altersklasse 1 startete, konnte mit drei gültigen Versuchen 86 Kilo Reißen und mit zwei gültigen Versuchen im Stoßen und 104 Kilo eine neue Saisonbestleistung im Stoßen aufstellen. Ohne Gegner wurde auch er Bayerischer Meister.

In der letzten Startergruppe der Veranstaltung stellte sich Stefan Holzer seinen drei Konkurrenten aus Neumarkt, Forstenried und Würzburg. Mit 117 Kilo konnte Holzer eine neue Saisonbestleistung aufstellen und kam endlich wieder nahe an die 120 Kilo ran. Nach dem ersten Versuch im Stoßen an 135 Kilo war der Bayerische Titel komplett und es ging nur noch um den Gesamtsieg der Altersklasse 0. Holzer konnte im zweiten Versuch 142 Kilo bewältigen, sein Konkurrent Moll 147 Kilo.

Beide scheiterten im dritten Versuch an 150 beziehungsweise 152 Kilo. Aufgrund des höheren Körpergewichts genügte Moll der Vorsprung in der Zweikampfleistung jedoch nicht, um an Holzer vorbei zu kommen und so sicherte sich der KSV-Athlet mit hauchdünnem Vorsprung den Gesamtsieg der Ak0 und mit 259 Kilo Zweikampf den Bayerischen Titel.

Insgesamt dürfen sich somit vier KSV Gewichtheber Bayerische Meister der Masters 2020 nennen, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.