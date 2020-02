KKC-Prunksitzung: Fabulieren über den neuen Bürgermeister

Kleine Mädels auf der Bühne, eloquente Büttenrednerinnen, mehrere Männerballett-Gruppen, graziöse Gardetänzerinnen und eine volles Haus im Sulzfelder Sportheimsaal erzeugten eine Stimmungsrakete nach der anderen bei der Prunksitzung des Sulzfelder Kegel- und Karnevalsclubs. Bis nach Mitternacht steppte der Bär und es blieben weder Kehlen noch Auge trocken.

Ihre Premiere in der Bütt absolvierte Constanze Augustin und thematisierte die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl, weil das Ortsoberhaupt Gerhard Schenkel nach 36 Jahren abdankt. "Ob Sulzfeld bald Dusel hat oder wir uns alle dusselig fühlen, das kann wohl nur ein Prophet erspüren", spielte die 33-Jährige auf den Kandidaten der Sulzfelder Kommunalen Liste, Matthias Dusel, an. Gerhard Schenkel habe sich derweil auf die Gemeinderatsliste geschlichen und die Gruppierung "Wir Pro Sulzfeld" mit Wolfgang Patzwahl einen weiteren Kandidaten ins Rennen geschickt.

"Macht alle eure Kreuzchen geschwind und fiebert auf die Auszählung hin", rief die Frau in der Bütt die Bürger zur Wahl auf. Sollte Patzwahl Bürgermeister werden, brauche er dann wohl einen Simultanübersetzer für sein Schwäbisch, wie Constanze Augustin vermutete. Derweil hänge Matthias Dusel mit Plakaten an jedem Baum und Ast. Dabei habe eigentlich ein junger Sulzfelder Ureinwohner aus dem Altort Bürgermeister werden sollen, doch beide Kandidaten würden das Profil nicht erfüllen. Doch das ist für die Büttenrednerin nicht so schlimm, denn: "Der Bürgermeister hat bei uns im Dorf bei den wichtigen Terminen wie Weinfest oder Fasching sowieso nichts zu sagen. Denn hier endet die Demokratie und beginnt die Monarchie", verkündete Constanze Augustin.

Heiraten wie Meghan ihren Prinz Harry

Nicole Starkmann vom Albertshöfer Höpper-Elfer verkündete in der Bütt, dass sie bei der Suche nach einem Hochzeiter einen Gentleman der alten Schule suche. Mit einem Aperol sei sie ziemlich umsonst gestanden im Capitol. Sie war von ihm nicht angetan und überlegte, sich bei "Bauer sucht Frau" anzumelden, was sie wieder verwarf. Stattdessen folgte sie dem Rat einer Freundin, sich im Internet auf einem Chat anzumelden, was sich aber ebenso als Fehlgriff entpuppte wie ein Speed-Dating in Würzburg. Sie wollte heiraten wie Meghan ihren Prinz Harry, musste aber mit weniger Promis vorlieb nehmen und ihr Peter habe sich bei den Hochzeitsvorbereitungen als Geizhals entpuppt.

Diana Albert und Daniela Gierth von der Markt Bibarter AlZibib stellten sich als Zwillinge vor, was ihnen das Publikum nicht abnahm, wirkte Daniela Gierth mit High Heels doch noch größer als ihre eigentlichen 1,82 Meter, während ihre Kollegin um 31 Zentimeter kleiner war. Sie erzählten aus ihrem Ehealltag, in dem sie die Wertschätzung ihrer Männer vermissten. Ihre Vereinskollegin Elena Romeis kam als Lena Landei daher und beschwor die Vorzüge des Landlebens.

Nach dem Einzug des Elferrats und dem Prinzenpaar Alisha Rottig und Patty Bruder ging die Sause los. Später durften Lukas Knürr, Karin Krumpholz und Melanie Breunig sich Preise bei der Kostümprämierung abholen und der Elferrat nahm Patty Bruder als neues Mitglied auf. Der jährlich verliehene Maustaler für besondere Verdienste ging heuer an Christine Hering für ihr Engagement beim Faschingsumzug, der Bühnenmalerei und um das Männerballett. Viel Applaus verdienten sich die Mädels und Buben der Turnmäuse, die SuTuTas von Sandra Weigand und Christine Hering, die Lollipops und Tanzmariechen Nina Cotton. Die Elferrats-Sketche erwiesen sich als sehr amüsant und die verschiedenen Damengarden und Männerballett-Gruppen boten viel für das Auge.

Bernd Hering sprach allen Beteiligten und Helfern sein Lob aus, nur so sei eine solche Veranstaltung in einem kleinen Dorf zu schultern. Sein Dank galt allen Mitwirken, besonders den Auswärtigen, dass sie für ihre Auftritte keine Gage verlangten und so die Prunksitzung für den Kegel- und Karnevalsclub ermöglichten.

Die Mitwirkenden

Tanzmariechen: Pauline Bernard (Trainerin Nina Cotton)

Büttenrednerinnen: Constanze Augustin (Sulzfeld), Elena Romeis (Markt Bibart), Diana Albert und Daniela Gierth (Sulzfeld), Nicole Starkmann (Etwashausen), Sketche von Uwe Hering

Jugendgarde Markt Bibart: Jule Albert, Mareile Birklein, Amelie Bucher, Lea Frühwald, Pia Gehles, Maja Gierth, Marie Girscht, Anastasia Gress, Tina Hiller, Seline Kress, Leonie Lechner, Leonie Müller, Emma Nölp, Luisa Ohlmann, Anna Riedinger, Elena Romeis, Jessica Rüttinger, Miriam Schmidt, Hanna Trieb, Hanna Wiesneth, Trainerinnen: Eva Mergenthaler, Simone Reinhart, Sonja Thiel

Männerballett Markt Bibart: Martin Czasch, Alexander Dibietz, Christian Eberl, Franz Erdel, Florian Kleinteich, Sebastian Meinzinger, Florian Ott, Fabian Sammetinger, Tobias Schick, Nicolas Schwab, Michael Trautmann, Maximilian Völker, Sebastian Völker, Trainerinnen: Eva Markert-Popp, Julia Meinzinger, Heike Schubert

Showtanzgruppe Ippesheim: Viktoria Bergmann, Ann-Kathrin Hümmer, Deborah Eisenhut, Larissa Eisenhut, Alisia Fragner, Christiane Hahn, Lena Ruhl, Franka Weth, Trainerinnen: Larissa Eisenhut, Alisia Fragner

Marschtanz Lollipops: Marlene Augustin, Melissa Heinz, Sinja Hering, Stella Herrmann, Nona Hornig, Sina Lederer, Helena Leimig, Matilda Orth, Lina Pichl, Lilly Raab, Miriam Schröder, Katharina Walter, Trainerinnen: Sandra Pichl, Jana Stadtelmeyer, Sandra Weigand

Männerballett Rottendorf: Max Gebhard, Andreas Kraft, Sebastian Reim, Jochen Scheckenbach, Dennis Schneider, Fabian Theisig, Carlo Ursprung, Daniel Weber, Trainerinnen: Alexandra Kraft, Sabrina Kölbl, Regina Kaim

Prinzengarde Seinsheim: Elena Denninger, Luisa Fischer, Julia Fröhling, Patricia Hein, Lucy Jamm, Marie Merbecks, Anna Moser, Eva Nagler, Annika Rudolf, Trainerinnen: Johanna Ramming, Verena Stärk

SuTuTas: Isabella Augustin, Hanna Bauer, Jola Hering, Antonia Lauter, Aurelia Leimig, Philine Müller, Lina Pichl, Mia Raab, Hermine Streng, Yannick Zebaze, Trainerinnen: Christine Hering, Sandra Weigand

Turnmäuse: Margarete Aczel, Veit Augustin, Felicia Augustin, Paul Butzen, Sophie Hindemith, Valentin Hindemith, Anton Hörlin, Janto Kaluza, Dorothee Konrad, Leander Leichtweis, Laurenz Lüders, Luis Uhl, Franziska Wehr, Maximilian Wehr, Lea Zahl, Helena Zobel, Marlene Zobel, Trainer Tim Herrmann, Theresa Ortner, Sandra Weigand

Männerballett Winterhausen: Roman Berberich, Michael Braungardt, Klaus Furkel, Ingo Gernert, Patrick Hantschel, Ralf Hecht, Marko Herrmann, Stefan Klug, Manfred König, Daniel König, Max Krause, Leo Pauly, Grzegoz Rodzinka, Ingo Scholz, Günther Schönig, Trainer: Manfred König, Sabrina Kraft, Diana Wehner;