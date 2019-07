Iphofen vor 1 Stunde

Juwelier bestohlen

Am Donnerstag um 17 Uhr stahl ein Unbekannter in einem Juweliergeschäft in Iphofen, in der Langen Gasse, ein Herrenarmband. Wie die Polizei mitteilte, war das Schmuckstück auf der Werkbank im Geschäft abgelegt worden. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf 2500 Euro. Der Dieb ist circa 50 Jahre alt, zwischen 160 bis 165 cm groß, hat kurzgeschnittenes schwarz-graues Haar und trug ein blau-weiß gemustertes Hemd, ein Sakko, eine dunkle Hose und eine kleine schwarze Umhängetasche.