Junior-Helfer an der Grundschule

Nachdem alle 16 Schüler der 3. Klasse die schriftliche und praktische Prüfung zum Junior-Helfer bestanden haben, wurde ihnen in einer kleinen Feier der Ausweis als Schulsanitäter sowie die Ausrüstung für ihren verantwortungsvollen Einsatz überreicht. Sie sind in Zukunft zuständig für die Versorgung und Betreuung von verletzten Mitschülern an der Schule. Sie sind vor allem in den Pausen im Einsatz. Dabei sind sie mit ihren gelben Westen und ihrer Notfalltasche gut zu erkennen. In einem dreiwöchigen Lehrgang wurden die Schüler mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen bekannt gemacht und sie konnten sie an einander ausprobieren und üben. So lernten sie vor allem den Pflasterverband, Dreieckstücher und ihren Anwendung, Notrufnummern und die stabile Seitenlage kennen und wie wichtig das Trösten des Verletzten ist. Im Bild die Schüler gemeinsam mit Christine Schirm (Klassenleitung 4. Klasse), Schulleiterin Gabriele Hadek und Kristina Stumpf (Klassenleitung 3. Klasse) bei der Übergabe der Ausweise.