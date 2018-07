Juni kommt warm und trocken daher

Es bleibt warm und trocken im Jahr 2018. Der Juni war der dritte Monat in Folge, der bei den Temperaturen über dem langjährigen Durchschnitt lag. Und der Juni hat – mit Ausnahme von Regenfluten bei Gewittern – relativ wenige Niederschläge gebracht.

46 Liter hat Thomas Karl aus dem Messbecher der Wetterstation beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kitzingen geholt. Das sind 22 Liter oder ein Drittel weniger als in einem durchschnittlichen Juni. Wobei der Standort der Messstation in einem von schweren Gewittern gekennzeichneten Juni wichtig ist.

Vereinzelt starke Gewitter

Während in der Mainbernheimer Straße der 11. Juni mit 20 Liter pro Quadratmeter der niederschlagsreichste Tag war, war das ein paar Kilometer ganz anders. Vor allem der Raum Wiesentheid hat im Juni mit bis zu 100 Litern in wenigen Stunden heftige Niederschläge abbekommen.

20 Liter für alle

In Kitzingen dagegen war es eher ruhig. Acht Regentage hat der Pflanzenschutz- und Wetterexperte im Juni registriert. Allerdings hat es nur an fünf Tagen spürbar geregnet. Nur am 11. zog eine Schlechtwetterfront über das Land. „Da haben alle was abbekommen“, sagte Karl. Nach einem halben Jahr kommt 2018 auf insgesamt 240 Liter pro Quadratmeter und verfehlt das langjährige Mittel von knapp 300 Litern um diese Zeit deutlich. „Uns fehlen die Niederschläge eines Monats“, sagt Karl.

Über dem Durchschnitt

Bei den Temperaturen lag der Juni mit 19,4 Grad um 2,6 Grad über dem langjährigen Mittel von 16,8 und war damit der dritte Monat in Folge mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen. Der heißeste Tag war der 6. Juni, als das Thermometer auf 30,3 Grad stiegt. Das blieb der einzige richtig heiße Tage. Dafür gab es allerdings 15 Tage mit über 25 Grad und relativ milde Nächte.

Die Sonnenstunden

Zum Sommermonat Juni passen die 239 Sonnenstunden, die Karl registriert hat. Rekordverdächtig ist das allerdings nicht. 2014 zum Beispiel waren es 290 Stunden und es gab 2007 auch mal einen Juni, der mit 186 Stunden eher dunkel blieb.

14 Tage früher

Für die Bauern bedeutet der Wetterverlauf vor allem, dass die Getreideernte um zehn bis 14 Tage früher startet als noch vor Jahren. Die Wintergerste ist so gut wie weg. Den Raps holen die Mähdrescher auch schon von den Äckern und Karl geht davon aus, dass spätestens Mitte Juli die Weizenernte beginnt und damit das Einbringen des wichtigsten Getreides in unseren Breiten.

Warten auf Landregen

Während es da trocken sein sollte, brauchen vor allem Rüben und Mais dringend Regen. „Ein schöner Landregen wäre jetzt genau richtig“, sagt Karl. Er hofft allerdings, dass der sich nicht in der Hauptsaison der Mähdrescher breit macht.