Jungsanitäter überzeugten mit fachlichem Wissen

Blut tropft auf den Boden vom Volkacher Marktplatz, drei Verletzte stöhnen. Alles ist nachgestellt. Das Kunstblut hat die Schminkgruppe des BRK Kitzingen mitgebracht, um Verletzte möglichst authentisch darzustellen. In Volkach fand der Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes statt.

Interessiert schauen Touristen zu, wie Jungsanitäter in verschiedenen Altersgruppen jetzt versuchen , die Situation zu meistern. Dabei werden sie von ausgebildeten Sanitätern des Rettungsdienstes genau beobachtet und bewertet. Viel zu organisieren hatte die Leiterin des JRK Kitzingen Caroline Zimmermann mit ihrem Team, um den Wettbewerb nach einem exakten Zeitplan zu gestalten. Dazu wurden im gesamten Volkacher Stadtgebiet acht Stationen aufgebaut, die die einzelnen Gruppen anlaufen mussten.

Die klassischen Stationen waren dabei natürlich die Erste Hilfe in Theorie und in der Praxis. Die "Bambini´s ( sechs bis acht Jahre ) mussten hierbei kleinere Platzwunden fachgerecht versorgen. Die Älteren hatten es dagegen schon mit massiven Kopf- und Beinveletzungen zu tun. Weiter ging es dann vom Oberen Markt über verschiedene Spielplätze zum Weinfestplatz. An jeder Station wurde etwas anderes gefragt. Nicht nur Wissen über das Rote Kreuz allgemein und seine Entstehungsgeschichte sondern auch Allgemeinwissen. An der Station "Schlaubayer" mussten die Kinder zum Beispiel erraten, welcher Vogel rückwärts fliegen kann (Kolibri ) und bei "Fun und Action" waren Teamfähigkeit, Geschick und Schnelligkeit gefragt.

"Wenn wir die Jugend dafür faszinieren können, haben wir unser Ziel erreicht." Alex Brünner und Martin Bätz, Jugendrotkreuz

Die 14-jährige Alina aus Schwarzach ist begeistert: "Auf diesen Wettbewerb habe ich mich schon das ganze Jahr über gefreut!" und ihre Freundin, die 12-jährige Milena erzählt, dass sie bereits als Schulsanitäterin in der Mädchenrealschule Volkach tätig ist. Beide Mädchen haben schon genauere Berufsvorstellungen: "Irgendwas im Gesundheitswesen" wollen sie später mal machen. Vielleicht Krankenschwester oder eine Tätigkeit im Pflegebereich. "Perfekt!" meinen Alex Brünner und Martin Bätz, die ebenfalls in leitender Funktion beim Jugendrotkreuz ehrenamtlich tätig sind. "Wenn wir die Jugend dafür faszinieren können, haben wir unser Ziel erreicht!"

Am späten Nachmittag haben sich dann etwa 50 Kinder auf dem Hof des Volkacher Roten Kreuzes versammelt, wo sie sich zum Schluss auf den letzten Teil des Tages vorbereiten müssen. Eine Stegreifaufgabe ist zu lösen: "Wie verhalte ich mich, wenn in meine Gruppe ein neues Mitglied gekommen ist". Jeweils fünf Minuten Zeit hatten die Gruppen, um diese Situation nachzustellen, Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt, wobei manche zu schauspielerischen Höchstleistungen aufliefen. Mucksmäuschenstill wurde es, als die Siegerehrung anstand. Landrätin Tamara Bischof verteilte Ehrenurkunden und kleine Geschenke. Von den Leistungen der Teilnehmer und den Verantwortlichen war sie stark beeindruckt: "Jeder kann einmal in Not kommen und braucht sofortige Hilfe. Was ihr alle hier leistet, ist absolute Spitze!"

Die Sieger, die zudem eine Einladung zum Bezirkswettbewerb erhalten, waren: Bambini: Gruppe Grettstadt, Altersstufe 1: Schwarzach und Grettstadt, Altersstufe 2: Schwarzach und Altersstufe 3 wiederum Schwarzach.