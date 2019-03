Junge auf Tretroller stößt mit Auto zusammen

Ein zwölfjähriger Junge hat beim Fahren mit seinem Tretroller ein Auto übersehen und stieß mit diesem zusammen.

Der Junge war am Mittwochfrüh auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen mit seinem Roller unterwegs. Er fuhr zwischen den geparkten Fahrzeugen und übersah dabei den langsam fahrenden Pkw eines 72-jährigen Verkehrsteilnehmers, wie die Polizei schreibt.

Als der Tretroller und das Auto sich berührten, stürzte der Junge zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro.