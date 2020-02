Wiesentheid vor 1 Stunde

Junge Mädchen im Ecstasy-Rausch

Wie der Polizeiinspektion Kitzingen am Freitagabend mitgeteilt wurde, erlebten zwei 14- und 15-jährige Mädchen gerade die unkontrollierbaren Auswirkungen ihres ersten Ecstasy-Trips. Wie sich herausstellte, kauften die beiden Mädchen am Nachmittag mehrere Pillen, von denen jede auch gleich zwei einnahm. Bis zur Verständigung der Polizei verschlechterte sich der Gesundheitszustand beider Mädchen derart, dass sie in ein Würzburger Krankenhaus eingeliefert werden mussten.