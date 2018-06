Junge Frau prallt gegen Baum

Auf dem Verbindungsweg zwischen Michelfeld und Obernbreit hatte am Montagfrüh eine 18-jährige Fahranfängerin Probleme beim Schalten ihres VW Golfs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie frontal gegen einen Baum und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie musste zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land gebracht werden. Am Pkw entstand laut Polizeibericht Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.