Junge Forscher präsentierten ihre Ergebnisse

Angelehnt an den diesjährigen Jahresschwerpunkt „Mathematik, Natur und Technik“ stand das Schulfest der Grundschule Martinsheim unter dem Motto „Pfiffige Köpfe in Aktion“. Gleichzeitig organisierte der Elternbeirat, auch Dank der Mithilfe der ehemaligen Rektorin Brigitte Müller, eine Ausstellung zu 50 Jahre Schulgeschichte in Martinsheim. Nach einem Eröffnungslied standen zahlreiche Quiz- und Bastelaktionen in den Klassen auf dem Programm. In der Klasse 1a ging es rund um das Thema „Wiese“. Ein Höhepunkt dabei war sicher die Marienkäferaufzucht, die die stolzen Erstklässler vorher beobachteten und viele Fakten dazu zusammengetragen hatten. Unter Anleitung der Zweitklässler konnte man aus gebrauchten Tetra Paks sogar einen Geldbeutel basteln. Auch Kombinatorik stand auf dem Programm. So konnte man ein cooles Fußballoutfit mit verschiedenen Möglichkeiten zusammenstellen. In der dritten Klasse ging es an verschiedenen Stationen um Strom, ein Thema, das die kleinen Forscher vielfältig „durchleuchten“ konnten. Interessant und abwechslungsreich waren auch die Wasserexperimente der vierten Klasse.