Dettelbach vor 43 Minuten

Jung und Alt ein unschlagbares Team

Die Kinder vom Bauernhof-Kindergarten Sonnenschein Schernau besuchten Herrn Göllner, einen Landwirt aus Schernau. Er zeigte den Kindern Fossilien die er in vielen Jahren auf seinen Acker gefunden hatte, wie es in einer Mitteilung des Kindergartens heißt. An alten landwirtschaftlichen Geräten konnten sie sehen und erleben, wie schwer die Arbeit ohne die neuen Traktoren und Maschinen war. Der Landwirt zeigte den Kindern auch eine alte Getreidereinigungsmaschiene und die Buben und Mädchen durften kräftig kurbeln. Dabei stellen sie schnell fest, dass es früher ganz schön anstrengend war und ohne die Hilfe des anderen die Arbeit nicht fertig geworden wäre.