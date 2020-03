Münsterschwarzach 16.03.2020

Julia Röll gewinnt Vorlesewettbewerb auf Landkreisebene

Julia Röll heißt die Siegerin des Vorlesewettbewerbs auf Landkreisebene. Mit dem Buch "Wunder" von Raquel J. Palacio überzeugte sie die Jury, heißt es in einer Pressemitteilung. In dem Buch geht es um das Schicksal des zehnjährigen August, dessen Gesicht entstellt ist und der erst jetzt, in der fünften Klasse, eine Regelschule besuchen soll. Julia Röll trug den von ihr gewählten Textauszug mit viel Einfühlungsvermögen und Empathie vor, ohne in Schauspielerei zu verfallen, so die Mitteilung. Auch die zweite Aufgabe, das Vorlesen eines ungeübten Textes, meisterte sie mit Bravour: "Wings of Olympus – Die Pferde des Himmels" von Kallie George. Auch hier ging es um eine Außenseiterin, das Waisenmädchen Pippa, das sich als Reiterin eines ungestümen geflügelten Pferdes beweisen darf. Fehlerlos und mit beeindruckender Modulation der Stimme stellte sich Julia auch dieser Herausforderung. Die Jury, die aus einigen Lehrern und Evelyn Zapf von der Münsterschwarzacher Buchhandlung bestand, bescheinigte ihr die beste Leistung. Auf dem zweiten und dritten Platz folgten Charlotte Seystahl und Johannes Bedö.