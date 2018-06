Julia Fehrer darf sich Großmeisterin nennen

Julia Fehrer, Schulleiterin der Fehrer Taekwon-Do Schule im Innopark, Kitzingen, hat die Prüfung zur Großmeisterin abgelegt. Sie erreichte den 5. Dan. 60 Teilnehmer aus insgesamt 13 Fehrer Taekwon-Do Schulen hatten an einem Lehrgang von Großmeister Winfried Fehrer, 6. Dan, teilgenommen.

Winfried Feher ist seit über 45 Jahren aktiv. Der Lehrgang fand in der Sportschule Hennef in der Nähe von Köln teil, wird mitgeteilt. Schwerpunkte waren Selbstverteidigung, Blocktechniken, variantenreiche Kombinationsübungen sowie Fuß- und Sprungtechniken. Julia Fehrer (Kitzingen), Michael Fehrer (Schulleiter in Theilheim und Fulda) und Christian Forster (Schulleiter aus Tauberbischofsheim) schafften die Prüfung zum 5. Dan. Damit haben sie den Rang eines Großmeisters erreicht.

Innerhalb der Prüfung mussten die Taekwon-Do-kas, die seit mehr als 30 Jahren aktiv Taekwon-Do betreiben, Formenlauf, Partnerübungen, mehrere schwierige Bruchtests und zehn Kickkombinationen, bestehend aus 122 Fußtechniken, absolvieren.

Auch Selbstverteidigung sowohl mit als auch ohne Messer und der Freikampf gegen mehrere Gegner waren Bestandteil der Großmeisterprüfung. Alle bestanden die Prüfung mit Bravour, wird außerdem in der Pressemitteilung gemeldet.

Für das Erreichen des Großmeisterranges sind neben der sportlichen Leistung auch das Unterrichten und vor allem die Vorbildfunktion von großer Bedeutung. Julia Fehrer begann im Alter von drei Jahren mit dieser traditionellen Kampfkunst. Disziplin, Respekt, Höflichkeit, Durchhaltevermögen und körperliche Fitness sind die Grundsäulen des Fehrer Taekwon-Dos.