Kitzingen vor 22 Minuten

Jugendlicher unter Drogeneinfluss

Am Dienstagnachmittag wurde in der Panzerstraße in Kitzingen ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Überprüfung stellten die Ordnungshüter bei dem Jugendlichen drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Bei der Inaugenscheinnahme seines Fahrzeuges wurden Manipulationen an der Drossel festgestellt, wie es im Polizeibericht heißt. Zudem entdeckten die Beamten einen Joint. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Jugendliche musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde ein weiterer Joint und eine geringe Menge Marihuana aufgefunden.