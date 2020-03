Sommerach vor 53 Minuten

Jugendlicher bei Unfall mit Motorrad in Sommerach leicht verletzt

An der Einmündung der Volkacher Straße zur Bayernstraße in Sommerach hat sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 46-Jähriger bog laut Polizeibericht mit seinem Traktor nach links in die Bayernstraße ein. Dabei übersah der Mann ein entgegenkommendes und vorfahrtsberechtigtes kleines Motorrad mit einem 16-jährigen Fahrer. Der Jugendliche wich nach rechts aus, stieß gegen einen geparkten Toyota und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt dabei leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von etwa 1300 Euro.