Jugendliche wollen Radschloss mit Feuerzeug knacken

Ein Zeuge beobachtete am frühen Sonntag, gegen 3 Uhr, zwei Jugendliche, die sich in der Kitzinger Straße in Albertshofen offensichtlich an einem abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen machten und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten wenig später zwei Schüler im Alter von 17 und 15 Jahren dort antreffen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Sie gestanden auch sofort ein, dass sie versucht hatten, das Fahrradschloss mit dem Feuerzeug zu knacken. Das Schloss war am Zahlendreher tatsächlich verkohlt. Gegen beide wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.