Jugendliche auf öffentlicher Toilette sexuell belästigt

Auf einer öffentlichen Toilette ist am Donnerstagnachmittag in Kitzingen eine Jugendliche von einem nacktem Mann sexuell belästigt worden. Als eine Zeugin hinzukam, zog sich der Unbekannte an und türmte in unbekannte Richtung, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei sucht noch nach dem Täter.

Gegen 14.30 Uhr hielt sich die 15-Jährige in der Toilette der Stadtbibliothek am Hindenburgring Süd auf. Nachdem sich der Täter vollständig entkleidet hatte, verschaffte er sich Zutritt in die WC-Kabine der Jugendlichen und begann damit, das Mädchen sexuell zu belästigen und unsittlich zu berühren.

Als eine Zeugin auf die Schreie der Jugendlichen aufmerksam wurde, ließ der Täter von der ihr ab, zog sich offenbar wieder an und flüchtete in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei wurde später jedoch ergebnislos abgebrochen.

Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:

25 bis 30 Jahre alt

160 bis 170 cm groß

Kurzes hellblondes Haar mit Seitenscheitel

Auffällig helle Haut

Trug orange-gelbe Bermuda Shorts, helles T-Shirt und orangefarbene Warnweste (ähnlich Bauarbeiter)

Wer möglicherweise im Umfeld der Toilette auf den Täter aufmerksam geworden ist oder wer nähere Hinweise zu seiner Person geben kann, wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer (0931) 457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.