Jugendfreizeit auf Sylt

Was 25 Jugendliche aus Ochsenfurt und Marktbreit mit den Köchinnen Susanne und Alisa Schember sowie Pfarrer Thomas Volk in zehn Tagen auf der Nordseeinsel Sylt erlebt haben, lässt sich gar nicht in Worte fassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Zusammenleben und gemeinsame Essen im Haus Leuchtfeuer auf Hörnum, das Kochen und Essen, die Unternehmungen im Watt, das Baden in der Nordsee sowie die täglichen „Gute-Nacht-Gedanken“ haben erleben lassen, was den christlichen Glauben so wertvoll macht: Dass das Gemeinschaftsnetz ein wirklich tragfähiges ist. Höhepunkt der Freizeit war laut Pressemitteilung ein feierlicher Gottesdienst mit Salbung und Abendmahl.