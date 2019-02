Jugendfeuerwehr absolviert Erste-Hilfe-Kurs

Die Nenzenheimer Jugendfeuerwehr hat in den vergangenen Wochen erfolgreich einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert und bestanden. Andreas Maurer vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) Kitzingen zeigte dem Dutzend Jugendlichen in 16 dreiviertelstündigen Übungseinheiten dabei weitaus mehr als nur die stabile Seitenlage, heißt es in der Mitteilung der Wehr. Im Zuge der modularen Truppausbildung MTA hat die Feuerwehrjugend sich im Nenzenheimer Feierwehrsaal mit Themen wie Eigensicherung bei einem Unfall, Verbände anlegen, Herzdruckmassage und Sofortmaßnahmen bei Vergiftungen auseinandergesetzt, um im Ernstfall schnell handeln zu können. Jugendwart Patrick Bach hatte den Kurs mit organisiert. Zum Schluss gab es selbst gemachte Pizza für die Mädchen und Jungen.