Jugend hilft mit und packt Weihnachtspakete für Rumänien

Plüschtiere, Malstifte, Lebensmittel, Kleidung, Süßigkeiten und Vieles mehr haben 15 Schüler aus der 5. Klasse der Rudolf-von-Scherenberg-Mittelschule in Päckchen und Pakete gepackt. Drei Wochen nahmen sie mit viel Engagement vor dem Unterricht und an einem kompletten Nachmittag Spenden und Hilfsgüter entgegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Aktionstag „Nikolaus“ half die gesamte Klasse 5 a mit, die Hilfsartikel in Kartons zu legen, als Geschenke zu verpacken und mit Aufklebern, die Aufschluss über den Inhalt geben, zu versehen. Unterstützt wurden die Schüler von den Lehrkräften Petra Steinhoff und Rudi Grötsch. Mit dieser Aktion soll die Haltung des Helfens und des Mitgefühls gefördert werden. Herr Deppisch, ein ehrenamtlicher Helfer der Rumänienhilfe Karl, besuchte die Klasse und verdeutlichte den Kindern mit beeindruckenden Fotos, wohin und an wen die Pakete verteilt werden. Die Schüler erfuhren, dass Rumänien ein landschaftlich schönes, aber auch ein sehr armes Land ist. Er motivierte die Schüler, auch im nächsten Jahr wieder für diesen guten Zweck mitzuhelfen.

Die Initiative hat sich gelohnt und so konnten am Dienstag über 100 Päckchen und Pakete an der Sammelstelle in Dettelbach an das Helferteam von Elmar Karl übergeben werden.