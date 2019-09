Kitzingen vor 1 Stunde

Jüdisches Puppentheater in der Fastnachtakademie

Das jüdische Puppentheater „bubales“ aus Berlin gastiert im Rahmen der bundesweiten interkulturellen Woche am Freitag, 27. September, in der Deutschen Fastnachtakademie in Kitzingen. Auf dem Programm steht das zweisprachige Stück "Isaak und der Elefant Abul Abbas" auf Deutsch und Arabisch. Laut Pressemitteilung ist es für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene geeignet.