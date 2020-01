Kitzingen vor 1 Stunde

Jüdische Märchen in der Wintersynagoge in Kitzingen

Die jüdische Kultur kennt jenseits der Brüder Grimm und Hans Christian Andersons rund um den Globus spezifische Märchen, ebenso wie sie eine spezifische Lyrik oder den sprichwörtlichen jüdischen Witz entwickelt hat, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit "Jüdischen MärchenKlangGeschichten" lockt der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen am Mittwoch, 19. Februar, um 19.30 Uhr, in die ehemalige Wintersynagoge der Alten Synagoge Kitzingen. Karoline Hock und Sonja Sperber laden ein, in das Reich der Märchen und Klänge einzutauchen. Sonja Sperber verzaubert mit ihrer Stimme und erzählt lebendig und einfühlsam von fremden Wesen, Weltenbummlern, Königen und Suchenden. Begleitet und untermalt wird die Märchenwelt mit ihren Träumen und unerwarteten Wendungen von Karoline Hock. Klangschalen, Zaphirklänge und Zimbeln nehmen die Besucher mit in eine stimmungsvolle, schwingungsreiche Fantasiezeit. Für Erwachsene und Kinder ab zehn Jahren. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.