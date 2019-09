Dettelbach vor 1 Stunde

Judo-Ferienpassaktionen in Dettelbach und Schwarzach

In den Sommerferien trafen sich 24 Jungen und Mädchen in Dettelbach und Schwarzach zu jeweils einem Anfängertraining im Judo. Laut Pressemitteilung, probierten sie die ersten Techniken am Boden und im Stand aus. Richtig austoben konnten sich die Kinder beim Bodenkampf, wobei der respektvolle und fürsorgliche Umgang mit dem Partner im Vordergrund stand. Die beiden Trainingseinheiten wurden vom Judoclub Dettelbach unter der Leitung von Monika Leirich durchgeführt. Interessierte können beim Judoclub Dettelbach kostenlos ein Schnuppertraining besuchen. Infos über neue Kurse zum Schulanfang erteilt Monika Leirich unter Tel.: (09324) 99581 oder unter www.judo-dettelbach.de