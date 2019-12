Jubiläumskonzert auf dem Schwanberg

Seit 25 Jahren finden sich Künstler auf dem Schwanberg ein, um kurz vor Weihnachten die Zuhörer mit adventlichen Liedern, Klängen und Geschichten zu verzaubern.

Das Konzert findet am Samstag vor dem 4. Advent, also am 21. Dezember, um 16 Uhr in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg statt.

Im Mittelpunkt stehen laut Presseschreiben wieder adventliche und weihnachtliche Lieder. Außerdem erklingen Arien und Instrumentalmusik. Die Künstlerinnen sind Roswitha Eder (Sopran), Andrea Goldschmitt (Orgel), Christina Triebener (Viola) und Victoria Eder (Flöte). Josef Eder möchte die Zuhörer wieder mit humorvollen Texten zum Schmunzeln bringen.

Die Organisation des Abends übernimmt, wie seit 25 Jahren, Schwester Dorothea Krauß, CCR.

Das Konzert findet wieder als Benefiz-Konzert mit freiem Eintritt statt. Die eingehenden Spenden gehen an den Verein „Dumelang“. Er unterstützt zwei Schulen und einen Kindergarten in Bloemfontein (Südafrika). Hier werden über 300 Kinder betreut und ausgebildet. Außerdem wurde für mehr als 30 Kinder, die auf der Straße leben, ein Waisenhaus gebaut. Außerdem vermittelt der Verein auch Kinder- oder Projektpatenschaften.