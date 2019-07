Altenschönbach vor 1 Stunde

Jubiläumskonfirmation in Altenschönbach

13 Jubilare der Konfirmationsjahrgänge 1948/49, 1958, 1968/69 und 1993 folgten der Einladung des Pfarramtes zum Gedächtnis ihrer Konfirmation in Altenschönbach und zogen feierlich in die St.-Marienkirche ein. Zum Festgottesdienst sangen die Mitglieder des Gesangvereins, unter Leitung von Erich Zink. Der Posaunenchor, unter Leitung von Renate Eyßelein, hatten ebenfalls Musikstücke vorbereitet.Danach versammelte sich die ganze Gemeinde vor der Kirche am Denkmal zum Gedenken an die bereits verstorbenen Konfirmanden. Jeder erhielt eine Urkunde und ein Buchgeschenk. Das Wiedersehen genossen Willi Kern, Willi Oblet, Gertrud Stürmer, geborene Gambichler, Renate Schöfl, geborene Eckstein; Ute Zink, geborene Klaede, Brigitte Jüptner, geborene Elflein; Heinrich Hügelschäffer, Lieselotte Rösslein, geborne Korn, Monika Fleischmann, geborne Schollmeier, Marianne Wanya, geborene Hümmer, Erwin Kern, Erika Kaulfuß, geborene Stürmer und Christine Scharf.