Jubiläum: 25 Jahre Optik am Main in Marktbreit

"Freitag der 13. war ein Glückstag für uns", sagte Augenoptikermeisterin Elke Röper-Fenner im Rückblick. Denn vor 25 Jahren am Freitag, 13. Mai 1984 eröffnete sie zusammen mit Optiker Jürgen Ballwießer das Augenoptikerfachgeschäft "Optik am Main - Röper & Ballwießer GmbH" in der Mainstraße 18 in Marktbreit.

Elke Röper-Fenner und Jürgen Ballwießer kannten sich bereits seit Kindheitstagen und hatten auch schon einige Jahre in einem Augenoptikergeschäft zusammen gearbeitet, als Anfang der 1980er Jahre die Eltern von Ballwießer ihre Metzgerei in Marktbreit schlossen. Das leerstehende Ladengeschäft in der Mainstraße bot sich direkt an, ein eigenes Optik-Fachgeschäft zu eröffnen. Zudem gab es in Marktbreit schon viele Jahre keinen Optiker mehr.

In Eigenarbeit bauten die beiden also die ehemalige Metzgerei um. Seit mittlerweile 18 Jahren ist auch Optikerin Ruth Macht mit an Bord des Teams.