Jubiläen beim Musikverein Volkach

Drei Mitglieder feierten bei der vorweihnachtlichen Feier des Musikvereins Volkach Jubiläen. Vorsitzender Harald Schmitt gratulierte Ursel Arnold, Inge Winkelmann und Peter Arnold für ihre langjährige Sängertätigkeit. Peter Arnold und Inge Winkelmann, die beide viele Jahre lang Ämter im Verein bekleideten, sind seit zwei Jahren auch Ehrenmitglieder, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am längsten hat Peter Arnold seine Bassstimme verschiedenen Chören geliehen. Schon als 16-Jähriger trat er in den Gesangverein seiner Heimat in Westerwald bei. Da er seitdem ununterbrochen im Chor gesungen hat (seit 1979 im Chor des Musikvereins Volkach) erhielt er für 60 Jahre aktives Singen Ehrenurkunden des Deutschen Chorverbands und des Fränkischen Sängerbundes .

Inge Winkelmann durfte 1959 als junges Mädchen ihre ältere Schwester zum „Volkacher Singkreis“ begleiten, damals die einzige Möglichkeit für Frauen mitzusingen, und wurde im Jahre 1974 Gründungsmitglied des Gemischten Chores. So erhielt sie ebenso zwei Urkunden für ihre 50 Jahre währende Sängerkarriere.

Ursel Arnold trat zusammen mit ihrem Mann Peter 1979 in den Verein ein und blickt auf 40 Jahre im Gemischten Chor zurück. Sie bekam die Ehrenurkunde des Fränkischen Sängerbundes.

Alle drei Geehrten ergriffen spontan das Wort und erzählten, was ihnen das Singen in der Gemeinschaft bedeutet hat und noch bedeutet. Freuen können sie sich, zusammen mit den anderen Aktiven, auf einen Höhepunkt 2020: In seinem inzwischen 10. Chorprojekt will Chorleiter Manfred Weidl ab Februar Songs von „West Side Story“ für zwei Auftritte im Juli einzustudieren, heißt es zum Abschluss der Mitteilung.