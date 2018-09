25 Personen feierten am Sonntag in Schernau ihre Jubelkonfirmation. Pfarrer Ulrich Vogel verglich in seiner Predigt den Glauben mit einem Mühlrad. Wie das Mühlrad sich nur mit Wasser drehen kann, braucht auch der Glaube immer neuen Schwung. Von den fünf grünen Konfirmanden über vier silberne und acht goldene Jubilare, konnten auch fünf diamantene Konfirmanden und mit Herbert Göllner und Maria Frank (vor 70 Jahren) zwei Gnaden- und mit Gerhard Winterstein ein Eichenkonfirmand (vor 80 Jahren) das Konfirmationsgedenken feiern, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese Jubilare konnten auf 60 Jahre Konfirmation zurückblicken: Helga Dümmler, Walter Voltz, Konrad Wolf, Heidi Drum und Ilse Framme. Über ihre goldene Konfirmation freuten sich Gertrud Reuß, Ingrid Weiß, Walter Winterstein, Kurt Popp, Peter Schöderlein, Wolfgang Weiß, Georg Schmidt und Herbert Winterstein. Von den silbernen Konfirmanden kamen zur Feier Margot Dorsch, Matthias Reith, Volker Geiling und Jürgen Köstner. Auf ihre Konfirmation erst in diesem Frühjahr konnten die grünen Konfirmandinnen und Konfirmanden Alina Troll, Anja Voltz, Chiara Harder, Philipp Schwanfelder und Paul Schielke blicken. Foto: Foto Koch, Kitzingen