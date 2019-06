Kitzingen vor 7 Stunden

Jubelkonfirmation in der Friedenskirche

Es war ein Tag voller guter Begegnungen und freudigem Wiedersehen, das Fest der Jubelkonfirmation am Sonntag vor Pfingsten in der Friedenskirche Kitzingen. 23 Jubilare waren der Einladung zum Festgottesdienst gefolgt, der von Posaunenchor und Kirchenchor musikalisch gestaltet wurde, heißt es in der Mitteilung. Pfarrer Bausenwein erinnerte an das Konfirmationsversprechen, das die Jubilare vor 25, 50 und 60 Jahren abgelegt haben, und an die Zusage Gottes „Ich bin bei dir!“. Die Jubilare sind: Andreas Fürst, Charlotte Eberhardt, Brigitte Gahn, Julia Heisel, Henry Walter Koch Johannes Kootz, Ulrich Langer, Stefan Lorenz, Hannelore Lux, Arbogast Meiler, Evelyn Müller Rosalinde Parwoll, Marion Reifenscheid, Ilse Remlein, Wolfgang Schindler, Anke Schneider, Christel Schwab, Eleonore Sennert, Renate Seufert, Ilse Skorsetz, Christel Stier, Petra Vandekar und Robert Wratil.