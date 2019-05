Jubelkonfirmation in Rüdenhausen

Aus vielen Gegenden Deutschlands und sogar aus den USA waren Frauen und Männer gekommen, um den großen Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul zu Rüdenhausen zur Jubelkonfirmation mitzufeiern, so die Mitteilung. Die festliche musikalische Gestaltung mit dem Posaunenchor Rüdenhausen unter der Leitung von Reiner Bachner, der Kantorei Gnadenkirche, geleitet von Gabriele Huber und der Organistin Ursula Reisinger erinnerte zugleich daran, dass die Jubelkonfirmation am Sonntag Kantate gefeiert wurde, dem Sonntag der Kirchenmusik. Die Predigt hielt Pfarrer Martin Fromm über das Wort des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth: Ein jeder sehe zu, wie er auf dem Fundament Christus Kirche aufbaut. Pfarrer Fromm erklärte, dass alle Christen, mit dem, was sie tun, aber auch mit dem, was sie nicht tun, an der Kirche mitbauen. Wer den Zustand der Kirche in Deutschland heute beklage, der müsse sich darüber klar sein, „dass Kirche so ist, wie sie ist, weil wir so sind, wie wir sind.“ Pfarrer Fromm ermutigte dazu, im Vertrauen auf Christus, der seine Kirche nicht zugrunde gehen lässt, an die Arbeit zu gehen.