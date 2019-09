Buchbrunn vor 39 Minuten

Jubelkonfirmation in Buchbrunner St. Maria-Magdalena-Kirche

Unter dem Thema „Befiehl dem Herrn deine Wege“ feierten 19 Frauen und Männer in Buchbrunn ihre Konfirmation von vor 25, 50, 60 und 70 Jahren. Pfarrerin Bromberger lud in ihrer Predigt dazu ein, darauf zu vertrauen, dass Gott die Menschen auch auf harten Wegstrecken begleitet, heißt es in einer Pressemitteilung. Nach Überreichen der Urkunde wurden die Jubilare persönlich gesegnet. Das gemeinsame Abendmahl schloss sich an. Der Gottesdienst wurde vom Posaunenchor festlich ausgestaltet. Anschließend gedachten die Teilnehmer auf dem Friedhof ihrer verstorbenen Mitkonfirmanden. Eiserne Konfirmation feierte der Jahrgang 1949 mit Herta Bessmann, Paula Hinnerkopf, Hilde Kolb, Marga Mellinger, Elisabeth Paul, Erika Weidenbach. Diamantene Konfirmation feierte der Jahrgang 1958: Walter Mengler, Werner Taub und Heinrich Kahl und der Jahrgang 1959: Manfred Dörr. Goldene Konfirmation feierten Ella Hagemeister und Peter Heß, beide Jahrgang 1968. Aus Jahrgang 1969: Anni Pfannes, Friederike Schnabel, Henriette Trautmann, Gudrun Queck, Wolfgang Schulz, Christian Wagner. Aus Jahrgang 1993 feierte silberne Konfirmation Johannes Taub.