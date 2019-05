Jubelkommunion in Dornheim

Unter den Klängen der Kirchenmusik zogen die Jubelkommunikanten in Dornheim zum Festgottesdienst, der von Pfarrer Adam Wasz zelebriert wurde. In der Predigt lagen die Gedanken bei Gott: „Wo ist Gott?“ „Gott ist überall wo auch ich bin“, heißt es in einer Mitteilung. Die Jubelkommunikanten sind: Johannes Gareis (25 Jahre); Helga Denninger, Rita Grabe –Gareis, Tim Johnson, Johannes Ott, Hubert Ott, Dora Studtrucker (alle 50 Jahre); Gertrud Eichinger, Luitgard Kraft, Reinhold Müller (60 Jahre), Christa Schmer (65 Jahre); Kurt Gimperlein, Stefanie Klausnitzer (70 Jahre) sowie Rosa Bindl, Rosa Butschek, Erna Haas und Agnes Stütz (75 Jahre).