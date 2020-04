Josef-Wächter-Straße für mehrere Monate gesperrt

Im Zuge der Altstadtsanierung Volkachs haben die Arbeiten für die Umgestaltung der Josef-Wächter-Straße inzwischen begonnen. Die Straße ist gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet und führt über die Alte Obervolkacher Straße, Schaubmühlstraße weiter zur Unteren Altstadt: Engertstraße und Weinstraße. Für die Anwohner und den Anlieferverkehr ist die Einbahnstraßenregelung der Unteren Hauptstraße aufgehoben, und am Unteren Tor ist eine Wendemöglichkeit vorhanden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Dieser erste Bauabschnitt vom Unteren Tor bis zur Einmündung „Alte Obervolkacher Straße“ ist terminiert für den Zeitrahmen März bis August. In dieser Zeit soll auch die beschlossene Brückensanierung erfolgen.

Der nächste Bauabschnitt wird laut Planung Anfang September erfolgen und betrifft einen Teil der „Alten Obervolkacher Straße“. Dieser Abschnitt soll voraussichtlich bis Dezember 2020 fertig gestellt werden. Der Verkehr wird dann über Volkach Nord umgeleitet.

Wie bereits in der Hauptstraße geht es bei dieser Baumaßnahme um den höhengleichen Ausbau zum verkehrsberuhigten Bereich. In den nächsten Wochen und Monaten wird die Straße abgetragen, eine Schottertragschicht sowie eine neue Asphalttragschicht aufgebaut und die Randbereiche gepflastert. Dies alles übernimmt die Firma Hoch-und Tiefbau Müller aus Gerolzhofen. Die Brückensanierung, die ab Mai ansteht, wird von der Firma Stolz ausgeführt. Ziel der Sanierung ist es auch das Gefälle auf der Brücke den Straßenerhöhungen anzupassen. Für die gesamte Baumaßnahme investiert die Stadt Volkach etwa 608 000 Euro, heißt es in der Mitteilung.