Johanna Marquard steht weiterhin an der Spitze

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des gemischten Chores Cäcilia in Nordheim. Hierbei ergaben sich in der Führungsspitze einige Veränderungen. Einstimmig beschlossen wurde die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags von 10 auf 15 Euro im Jahr.

Unter der Leitung von Bürgermeister Guido Braun wurde folgende Führungsmannschaft gewählt: Vorsitzende Johanna Marquard, Stellvertreterin Julia Pfaff, Kassenwartin Thea Rudloff, Schriftführer Ernst Borst und Beisitzer Gerlinde Rauch. Zum Führungsteam gehört auch Chorleiter Oswald Burkard. Braun dankte dem scheidenden Vorstandsmitgliedern Paul Leicht und Margit Sauer für ihr Engagement. Lobend erwähnte er die Auftritte des Chores bei gemeindlichen und kirchlichen Anlässen.

Eingangs der Zusammenkunft erstattete die Vorsitzende Johanna Marquard ihren Tätigkeitsbericht. Sie berichtete unter anderem von gut 50 Singstunden, die die Chormitglieder im Laufe eines Jahres ausüben bzw. absolvieren. Der Altersdurchschnitt der 22 aktiven Sänger, so Marquard, liegt bei 70 Jahren. Die Vorsitzende dankte ihren Vorstandskollegen für die konstruktive Zusammenarbeit und nicht zuletzt auch den aktiven Sängern. Herausgestellt wurde der unermüdliche Einsatz von Chorleiter Oswald Burkard und dessen Bruder Ernst Burkard. Auch der jährliche Zuschuss durch die Gemeinde kam zur Sprache.

Schatzmeisterin Thea Rudloff informierte über Einnahmen und Ausgaben des Chores. Eine korrekte Kassenführung wurde ihr seitens von Christa Glaser und Julia Pfaff bescheinigt. Schriftführerin Johanna Marquard erinnerte in ihrem Rückblick an zahlreiche Aktivitäten und erwähnte beispielsweise das Mariensingen auf der Vogelsburg, in Dettelbach und in Nordheim. Präsent war man auch bei etlichen Veranstaltungen der Sängergruppe Mainschleife und des Sängerkreises Schweinfurt sowie bei zahlreichen Gemeindefesten und kirchlichen Anlässen.

Chorleiter Oswald Burkard begründete sein intensives Einüben des Liedgutes. So werde bei Auftritten des Chores nicht die Anzahl der Probestunden, sondern vielmehr die Qualität bewertet. Er dankte den Aktiven für die Probenteilnahme und ihr Mitwirken bei zahlreichen Veranstaltungen.