Johanna Braun feiert 80. Geburtstag

Johanna Braun, geborene Borst aus Nordheim, feierte am Freitag, 29. Juni, 80. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehörte neben den Kindern Rainer und Günter, deren Ehegatten sowie zwei Enkeln auch stellvertretender Bürgermeister Waldemar Braun.

Die Winzerin mit Leib und Seele erblickte als Tochter von Alois und Franziska Borst das Licht der Welt. Schon in frühen Jugendjahren wurde die Jubilarin mit den Arbeiten in den Weinbergen konfrontiert. Vater Alois war im Zweiten Weltkrieg gefallen und damit die Frage nach den Beruf von Braun geklärt. Und so standen die Weinbergsarbeit und die Fürsorge um die Familie im Mittelpunkt eines erfüllten Lebens.

Im November 1960 schloss sie die Ehe mit dem 2016 verstorbenen Nordheimer Winzer Reinhard Braun. Man erweiterte den Betrieb und expandierte in Richtung Weinbau- und gastronomischer Bereich. Dadurch wurde die Arbeit nicht weniger. Aber, so die Jubilarin, „das alles hat sehr viel Spaß gemacht“.

Mit Freude denkt sie an die Zeit zurück, wo das in den Chiemgauer Alpen liegende Ruhpolding das jährliche Feriendomizil war. Auch der Besuch des Thermal-Bades in Bad Staffelstein sorgte für Abwechslung in einem arbeitsreichen Leben. Stolz ist die Jubilarin auf ihre Kinder Rainer und Günter, die als Kellermeister und Weinbautechniker in ihrem Berufszweig erfolgreich sind. Soweit es die Gesundheit erlaubt, ist die leidenschaftliche Köchin noch heute im Weinberg, in der Küche oder bei Gartenarbeiten aktiv.