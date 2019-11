Joachim Dusel seit 40 Jahren Kirchweihprediger

Im Prichsenstädter Ortsteil Kirchschönbach herrscht Ausnahmezustand, bis zum heutigen Dienstag. Hier findet die Kirchweih statt, eine Tradition, die vor allem von der Jugend seit 1946 hoch gehalten wird. "Schläft die Pflege des Brauchtums erst mal ein, ist wieder etwas gestorben, das darf nicht sein", so "Jockel" Joachim Dusel, der heuer zum vierzigsten Mal die Kirchweihpredigt hielt.

Honoratioren werden besungen

Mit drei geschmückte Kirchweihwägen startete die Kirchschönbacher Dorfjugend ihren Umzug durch den Ort. An mehreren Stationen fand ein Stopp statt, um den örtlichen Honoratioren, wie Stadträten, Feuerwehrkommandanten, der örtlichen Gastwirtschaft die Ehrerbietung zu erweisen.

Gesprochene und gesungene Verse oder Ständerchen erfreuten die Betroffenen und diese reichten immer wieder Getränke, um auf die Gesundheit aller anzustoßen. Die örtlichen Musikanten unter der Leitung von Joachim Dusel spielten zum Umzug auf.

Kirchweihpredigt wie Kabarett

Mehrere missliche Begebenheiten von Kirchschönbacher Bürgern erheiterten die zahlreichen Zuschauer. Wenn auch keine Namen genannt wurden, die Einheimischen wussten bestens Bescheid. Da wurde die Mülltonne des "Dr. Auge" samt Inhalt von der Abfallwirtschaft im Fahrzeugcontainer entsorgt und erst am nächsten Tag nach Reklamationen wieder in Kirchschönbach abgeliefert. Mehrere Missgeschicke passierten einem Bauherrn, der erst mit einem kleinen Schlepper und einem riesigen Hänger Baumaterialien holte und auf halber Strecke wegen überhitzten Motor liegen blieb und später noch ein Loch mit dem Bagger in Nachbars neu erstellte Mauer brach. Selbst ein Trainingslager bringt den örtlichen Fußballern keinen Erfolg, dafür aber vergnügliche Stunden durch laute Musik, von der sich aber andere Hotelgäste gestört fühlen.