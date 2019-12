Iphofen vor 1 Stunde

Jeep angefahren: 1000 Euro Schaden

Am Donnerstag wurde in der Schützenstraße in Iphofen ein geparkter Wagen angefahren. Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Jeep gegen 8 Uhr am Parkplatz neben dem Rödelseer Tor abgestellt. Als er gegen 17.10 Uhr zurückkam, stellte er an der vorderen Stoßstange die Beschädigung fest. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 1000 Euro.