Jeder Schüler wurde belohnt

Unter dem Motto „Musik bewegt“ wird in diesem Jahr zum 49. Mal der internationale Jugendwettbewerb der Volks- und Raiffeisenbanken durchgeführt. Daran beteiligten sich laut Mitteilung über 450 Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschule Volkach von der ersten bis zur neunten Klasse. In verschiedenen Fächern wurde die Thematik zunächst im Unterricht behandelt und im Kunstunterricht schließlich in Form von Collagen, Zeichnungen, Wasserfarbengemälden u.ä. künstlerisch umgesetzt. Eine Jury, bestehend aus Lehrern, Schülersprechern, Mitgliedern des Elternbeirates, der Schulleitung und dem Vorstand der Raiffeisenbank Volkacher Mainschleife -Wiesentheid bewertete diese Kunstwerke und ermittelte je drei Schulsieger in verschiedenen Altersklassen: In der 1./2. Jahrgangsstufe stellten Theresa Schäfer, Lilith Brezina und Juliane Wich-Heiter die Sieger, in der 3./4. Jahrgangsstufe Uri Harel, Jim Sawadsky und Anika Glaser, in der 5./6. Jahrgangsstufe Amelie Schneider, Natalie Grimm und Lara Techen und schließlich in der 7./8./9. Jahrgangsstufe Kristina Schraut, Jana Grünewald und Amelie Memmel. Bei der Sieger erhielten sie aus den Händen des Raiffeisenvorstandes Martin Weber und seiner Sekretärin, Margit Pfister jeweils ein größeres Geschenk. Für alle anderen gab es einen Trostpreis. Rektor Rainer Dotterweich bedankte sich abschließend bei seinen Schülern und den verantwortlichen Lehrkräften für ihr Engagement und bei Weber für die Unterstützung durch das Geldinstitut.